Житель Брестского района нашел на огороде свыше 150 патронов времен войны

Житель деревни Томашовка Брестского района перекапывал огород и нашел свыше 100 патронов, несколько гильз и пуль. Об этом мужчина сообщил в милицию. Официальный представитель управления ГКСЭ по Брестской области Анна Мацкевич рассказала:

– Саперно-пиротехническая группа обследовала место происшествия и обнаружила еще 50 патронов. Находки направили в Брестский межрайотдел ГКСЭ для проведения судебной баллистической экспертизы. За долгое время боеприпасы покрылись коррозией, но на некоторых удалось рассмотреть год выпуска – 1915-й. Согласно выводам эксперта, патроны изготовлены заводским способом и относятся к боеприпасам ручного нарезного огнестрельного оружия. Однако они непригодны для стрельбы. Сотрудниками милиции проводится проверка.

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