Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков признал незаконным решение парламента назначить новый состав кабмина во главе с Садыром Жапаровым, пишет ТАСС.
– Кворум не был обеспечен, решения, принятые без кворума, считаются незаконными и не имеющими юридическую силу, – объяснили в пресс-службе главы государства.
Сообщается, что в связи с этими обстоятельствами аппарат президента Кыргызстана вернул предоставленные документы в парламент.
Напомним, Жапарова назначили премьер-министром страны 10 октября.
Фото: информационное агентство "Кабар"
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Жээнбеков признал незаконным решение парламента назначить Жапарова премьером Кыргызстана
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