Заболевшие коронавирусом в Олимпийской деревне входят в сборную ЮАР по футболу

По данным телеканала NHK, сейчас все трое изолированы в номерах гостиницы, расположенной за пределами Олимпийской деревни.17 июля оргкомитет "Токио-2020" объявил о первом случае выявления коронавируса на территории Олимпийской деревни у человека, связанного с проведением Игр. 18 июля заявили о том, что заразились 2 спортсмена. Вместе с тем 18 июля пресс-служба Южноафриканской футбольной ассоциации (SAFA) подтвердила, что тесты на наличие COVID-19 двух футболистов олимпийской сборной ЮАР и видеоаналитика южноафриканской команды дали положительный результат.Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за распространения коронавируса соревнования перенесли на год, теперь они пройдут с 23 июля по 8 августа этого года. Организаторы приняли решение проводить Игры без иностранных болельщиков, местных зрителей также не допустят на мероприятия в шести японских префектурах, включая Токио.