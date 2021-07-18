Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.53
EUR: 2.99
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Беларусь помнит
Сапраўдныя каштоўнасці
  1. Главная
  2. Заболевшие коронавирусом в Олимпийской деревне входят в сборную ЮАР по футболу

Заболевшие коронавирусом в Олимпийской деревне входят в сборную ЮАР по футболу

Два спортсмена и еще один человек, связанный с проведением Олимпийских игр, заразившиеся COVID-19 на территории Олимпийской деревни в Токио, являются членами сборной ЮАР по футболу. Об этом со ссылкой на организаторов соревнований информирует агентство Kyodo.


По данным телеканала NHK, сейчас все трое изолированы в номерах гостиницы, расположенной за пределами Олимпийской деревни.

17 июля оргкомитет "Токио-2020" объявил о первом случае выявления коронавируса на территории Олимпийской деревни у человека, связанного с проведением Игр. 18 июля заявили о том, что заразились 2 спортсмена. Вместе с тем 18 июля пресс-служба Южноафриканской футбольной ассоциации (SAFA) подтвердила, что тесты на наличие COVID-19 двух футболистов олимпийской сборной ЮАР и видеоаналитика южноафриканской команды дали положительный результат.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за распространения коронавируса соревнования перенесли на год, теперь они пройдут с 23 июля по 8 августа этого года. Организаторы приняли решение проводить Игры без иностранных болельщиков, местных зрителей также не допустят на мероприятия в шести японских префектурах, включая Токио. 
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Фото: РЕЙТЕР
Версия для печати
Новости и статьи
Овациями приветствовал зал гала-концерт мастеров Беларуси на «Славянском базаре»
Миксюк: ЦТ - признанная обществом форма объективной оценки знаний выпускников
Государством принимаются все меры для недопущения развития негативных процессов в обществе- Рахманов
Кристина Асмус рассказала, делала ли она пластические операции
В Великобритании за сутки выявили более 48 тысяч случаев коронавируса
В Мумбае число жертв обрушения зданий возросло до 20
12-летний Комнен Вукович из Черногории стал обладателем Гран-при XIX Международного детского музыкального конкурса «Витебск-2021»
Более 1,4 тысячи фур стоят в очередях на выезд из Беларуси в ЕС вечером 18 июля
Беларусь закрывает посольство в Эквадоре и отделение в Хабаровске
Фотофакт. Второй день детского конкурса на фестивале "Славянский базар в Витебске"
мнение
Вадим ГИГИН
Правовые уроки августа
Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в Иране
Фотофакт. На фестивале искусств "Славянский базар в Витебске" проходит матчевая встреча по боксу сборных команд Беларуси и России
В Могилевском районе прошел митинг-реквием, посвященный 80-летию обороны Могилева и подвигу батальона милиции капитана К.Г.Владимирова
Страны ОПЕК+ утвердили новые базовые уровни добычи и продлили сделку до конца 2022 года
Минчан приглашают на праздник по случаю Дня пожарной службы
Запреты и ограничения на посещение лесов действуют в 79 районах Беларуси
За выходные в Гомельской области на воде утонуло 4 человека, спасено 16
Заболевшие коронавирусом в Олимпийской деревне входят в сборную ЮАР по футболу
Белорусские баскетболистки победили португалок на Кубке вызова
Фотофакт. Акция МВД Беларуси "За безопасность" на фестивале искусств "Славянский базар в Витебске"
мнение
Алексей ДЗЕРМАНТ
Знаковая встреча
Три человека умерли из-за отравления угарным газом на фестивале в Мичигане
Стало известно о состоянии парней, пострадавших от удара молнии под Минском
Сегодня на «Славянском базаре в Витебске» подведут итоги взрослого и детского вокального конкурсов и попрощаются с фестивалем до следующего лета
Жюри конкурса исполнителей "Витебск-2021" о втором туре: результаты этого дня смогут удивить всех
В Иерусалиме произошли беспорядки
Новые возможности появились на портале Единого государственного регистра юрлиц и ИП
Бритни Спирс отказалась давать концерты
В Житковичском районе на пожаре в частном доме погиб мужчина
Мясников объяснил, зачем прививаться переболевшим COVID-19
Республиканский молодежный поезд #БеларусьМолодежьЕдинство прибыл в Горки
мнение
Николай ЩЕКИН
Общая дорога в будущее
Европейцы после наводнения расчищают завалы, в Бельгии объявлен траур
Запреты и ограничения на посещение лесов действуют в 79 районах Беларуси
В Жлобине спасатели вытащили из водоема тонущего мужчину
В Гомельской области спасатели дважды за сутки выезжали на пожары в магазинах
В Брестской области жатва набрала обороты - намолочено более ста тысяч тонн зерна
Генеральный директор подвел итоги сезона и озвучил ближайшие планы Большого театра Беларуси
Довгало: "Славянский базар" стал не просто ожидаемым событием, а душой искусства и творчества
Англия отменяет коронавирусные ограничения в условиях роста заражений
Первые случаи COVID-19 среди спортсменов выявлены на Олимпиаде в Токио
Формула-1. Гран-при Великобритании. Гонка-спринт
«Музыка ветра» в Витебске - камчатский ансамбль «ЕЙГУНЫЧВЫН» - стрим
«Славянский базар» нужен миру – Филип Жмахер
Беларуси необходимы такие партнеры, как Россия, чтобы противостоять санкциям Запада - сенатор
Авторы