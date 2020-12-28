В выходные в Беларуси под колесами авто погибли три человека, 12 получили травмы

, – добавили в МВД.В выходные Госавтоинспекция страны работала в усиленном режиме. Инспекторы особо следили за нарушениями ПДД пешеходами и водителями, которые могли позволить себе сесть за руль в состоянии алкогольного опьянения.С начала года за управление машиной в состоянии опьянения задержаны почти 17 тыс. водителей. Повторно на протяжении года около 850 сели за руль пьяными. За это же время по вине находившихся за рулем в состоянии опьянения случилось 336 ДТП, в которых 102 человека погибли и травмированы более 300. Каждое второе ДТП по вине пешеходов (179) и каждое четвертое (32) по вине велосипедистов совершены под воздействием алкоголя.– отметили правоохранители.