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  2. В выходные в Беларуси под колесами авто погибли три человека, 12 получили травмы

В выходные в Беларуси под колесами авто погибли три человека, 12 получили травмы

В Беларуси за выходные под колесами автомобилей погибли три человека, а 12 получили травмы, сообщает в Telegram-канале официальный представитель МВД Ольга Чемоданова.


– Установлен 141 водитель, управлявший транспортом в состоянии алкогольного опьянения. 352 водителя не имели права управления транспортным средством, – добавили в МВД.

В выходные Госавтоинспекция страны работала в усиленном режиме. Инспекторы особо следили за нарушениями ПДД пешеходами и водителями, которые могли позволить себе сесть за руль в состоянии алкогольного опьянения.

С начала года за управление машиной в состоянии опьянения задержаны почти 17 тыс. водителей. Повторно на протяжении года около 850 сели за руль пьяными. За это же время по вине находившихся за рулем в состоянии опьянения случилось 336 ДТП, в которых 102 человека погибли и травмированы более 300. Каждое второе ДТП по вине пешеходов (179) и каждое четвертое (32) по вине велосипедистов совершены под воздействием алкоголя.

– Если вы столкнулись с ситуацией, когда нетрезвый человек намеревается сесть за руль, не оставайтесь равнодушными. Попытайтесь отговорить его, спрячьте ключи и сделайте все возможное, чтобы предотвратить беду, – отметили правоохранители.
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Фото: Алексей МАТЮШ
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