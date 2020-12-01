За сутки в Беларуси зарегистрированы 1572 пациента с коронавирусом, выписаны – 893

Всего с начала пандемии COVID-19 в Беларуси зарегистрированы 138 219 человек с положительным тестом на коронавирус. Выздоровели 115 587 пациентов, у которых ранее была подтверждена коронавирусная инфекция.За весь период ее распространения на территории Беларуси скончались 1166 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.За минувшие сутки специалисты выполнили 9561 тест. За весь период в стране проведено 3 279 137 тестов.