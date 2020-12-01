За прошедшие сутки в нашей стране зарегистрированы 1572 пациента с COVID-19, выписаны – 893 пациента, сообщается в Telegram-канале Министерства здравоохранения.
Всего с начала пандемии COVID-19 в Беларуси зарегистрированы 138 219 человек с положительным тестом на коронавирус. Выздоровели 115 587 пациентов, у которых ранее была подтверждена коронавирусная инфекция.
За весь период ее распространения на территории Беларуси скончались 1166 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.
За минувшие сутки специалисты выполнили 9561 тест. За весь период в стране проведено 3 279 137 тестов.
Опубликовано:
657
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1572 пациента с коронавирусом, выписаны – 893
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
ГОРЯЧАЯ ТЕМА:
Фото: Алексей СТОЛЯРОВ