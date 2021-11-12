За сутки в Беларуси COVID-19 диагностирован у 1993 человек

С начала пандемии в Беларуси положительный тест на СOVID-19 получили 623 682 человека. Выздоровели 602 070 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.За весь период распространения вируса в стране умерли 4820 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.За прошедшие сутки выполнено 31 700 тестов. Всего в Беларуси проведено 9 984 551 исследование.