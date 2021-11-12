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За сутки в Беларуси COVID-19 диагностирован у 1993 человек

За последние 24 часа коронавирусом в стране заразились 1993 человека, выписаны 2577 пациентов. Это следует из актуальной статистики Минздрава, которая опубликована в официальном Telegram-канале ведомства.


С начала пандемии в Беларуси положительный тест на СOVID-19 получили 623 682 человека. Выздоровели 602 070 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. 

За весь период распространения вируса в стране умерли 4820 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.

За прошедшие сутки выполнено 31 700 тестов. Всего в Беларуси проведено 9 984 551 исследование. 
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Фото: Иван ЯРИВАНОВИЧ
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