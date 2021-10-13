За минувшие сутки Польша не выполнила договоренности по пропуску грузовиков на свою территорию

В данный момент 2230 фур ждут выезда из Беларуси.Наименьший показатель выполнения договоренностей по пропускной способности – 55,5 процента – приходится на польский пункт пропуска "Бобровники" (со стороны Беларуси это "Берестовица"), а наибольший – 118,7 процента – на литовский пункт пропуска "Твярячюс" (с белорусской территории – "Видзы").На границе с Украиной грузовики выезжали без задержек.