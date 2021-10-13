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  2. За минувшие сутки Польша не выполнила договоренности по пропуску грузовиков на свою территорию

За минувшие сутки Польша не выполнила договоренности по пропуску грузовиков на свою территорию

За прошедшие сутки Польша не выполнила договоренности по пропуску грузовиков на свою территорию, а Литва и Латвия сделали это лишь частично, сообщается в Telegram-канале Государственного пограничного комитета Беларуси.


В данный момент 2230 фур ждут выезда из Беларуси.

Наименьший показатель выполнения договоренностей по пропускной способности – 55,5 процента – приходится на польский пункт пропуска "Бобровники" (со стороны Беларуси это "Берестовица"), а наибольший – 118,7 процента – на литовский пункт пропуска "Твярячюс" (с белорусской территории – "Видзы").

На границе с Украиной грузовики выезжали без задержек.
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Фото: Павел БОГУШ
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