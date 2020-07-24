"Ювентус" проиграл "Удинезе" и сохранил интригу в итальянском футбольном первенстве

"Ювентус" в 35-м туре мог снять вопросы о чемпионстве в нынешнем розыгрыше чемпионата Италии по футболу.





Туринцы играли на выезде против "Удинезе". Как и положено фавориту, "Ювентус" взял игру в свои руки, переиграв гостей практически по всем показателям. Удары в сторону ворот 8:4, в створ 5:4, угловые 7:3. Процент владения мячом по итогам матча 55% на 45% в пользу гостей.





На 42-й минуте "Ювентусу" удалось взломать оборону хозяев, счет открыл защитник Матейс Де Лигт.





Однако хозяева смогли отыграться сразу после перерыва. На 52-й минуте счет сравнял Илия Нестеровски. Равновесие продержалось до самой концовки, казалось, что команды разделят очки в этом матче. Но уже в компенсированное время хозяевам удалось провести атаку, которую точным ударом завершил Секу Фофана. "Удинезе" сенсационно побеждает 2:1 и сохраняет интригу в первенстве.









Криштиану Роналду в этой игре остался в тени и не смог помочь туринцам.





Триумф "Ювентуса", который мог уже в этом туре досрочно стать чемпионом Италии, откладывается. Более того, теоретически туринцы могут даже упустить золото.

До конца чемпионата остается три тура. У "Ювентуса" сейчас 80 очков, у идущей второй "Аталанты" 74, у "Интера" 73. "Удинезе" на 15-м месте с 39 очками.

Матчи итальянского чемпионата из-за пандемии коронавируса проходят без зрителей.















