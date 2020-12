Youtube назвал самые популярные видеоролики года

Фото:

В лидерах – шоу «Что было дальше?» с участием Юрия Дудя и Лолиты Милявской, интервью с комиком Алексеем Щербаковым, Comedy Club, программа «Вечерний Ургант», гостем которой стал рэпер Моргенштерн, ролик с немецкой овчаркой, которая радостно встретила своего хозяина из армии.В топ-10 видео, которые выбирала русская аудитория YouTube в этом году, вошли ролики о том, за сколько минут опарыши съедят бургер, и челлендж от блогера Влада А4 «Вернулись в школу».Среди клипов лучшим признали Little Big – Uno, Eurovision 2020. В десятку также вошли и Little Big – Hypnodancer, Клава Кока & Niletto – «Краш» (official video), Клава Кока – «Покинула чат», Mia Boyka & Егор Шип – «Пикачу», Моргенштерн & Элджей – Cadillac, Моргенштерн & Тимати – El Problema (prod. Slava Marlow), Dabro – «Юность», Little Big – Tacos и Мэвл – «Холодок».Среди блогеров, набравших самое большое количество подписчиков в 2020 г., – популярные креаторы, комики, обзорщики и тиктокеры: Влад A4, Глент, Mamix?, Егорик, EdisonPts, Marmok, Morgenshtern, Labelcom, HiMan и Dream Team House.В числе тех, кто совершил прорыв на видеоплатформе и показал рост не менее 200%, – техноблогер Глент, популярный комик и автор комедийного сериала Антон Лапенко, музыкальный продюсер, битмейкер и автор песен Slava Marlow.Списки составлены на основе данных о просмотрах на YouTube с 1 января по 15 ноября 2020 года.