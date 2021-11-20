Время создавать шедевры: в Минске начал работу кинофестиваль "Лiстапад"

В кинотеатре "Москва" начал свою работу 27-й Минский международный кинофестиваль "Лiстапад". Интерес к фестивалю в этом году неимоверный: на форум пришло более 300 заявок из 54 стран.

























Заместитель премьер-министра Игорь Петришенко зачитал приветствие участникам и гостям праздника Президента Беларуси Александра Лукашенко. Специальный приз Президента "За сохранение и развитие традиций духовности в кино" был вручен в этом году известному режиссеру анимационного кино, композитору Игорю Волчеку. Волчек поблагодарил со сцены за столь высокую оценку своего труда:







- Значит все усилия, не были бесполезны. За 53 года моей работы на киностудии мы переживали разные периоды. Застали расцвет и ренессанс белорусского кинематографа, когда на студии творили Туров, Пташук, Добролюбов, Марухин, Игнатьев и другие мастера. Мы учились у них. Мы переняли эту кинематографическую эстафету и теперь уже наше поколение передает свое мастерство молодым.























Песню "Оттепель" из одноименного сериала Валерия Тодоровского, съемки которого в свою время проходили в Минске, трогательно исполнила популярная актриса и певица Александра Гайдук и один из ведущих церемонии, артист театра им. И. Горького Руслан Чернецкий, недавно блеснувший в роли Мити в спектакле Ольги Клебанович и Сергея Ковальчика "Братья Карамазовы".



Гостем церемонии также стал основатель форума "Золотой Витязь", народный артист России Николай Бурляев. Николай Петрович взволнованно напомнил о нерушимых духовных связях славянского культурного пространства и прочитал стихотворение 1861 года Федора Тютчева" Послание славянам". Бурляев отметил:



- 27 лет мы вместе прокладывали совместную дорогу. Кинофестивалем был пройден определенный путь. Был период, когда "Лiстапад" стал больше смотреть на Запад. Но пройдя определенный путь, он снова вернулся к своим духовным основам. Для меня это переломный момент. Мы не интересны сегодня Западу. Мы интересны только друг другу. Мы должны ориентироваться на высокую, единую и неделимую культуру Руси. На фильмы, которые снимали Туров, Пташук, Михалков и другие белорусские и российские мастера. Сейчас, когда ценности нашего христианского мира оказались под угрозой, верю, что "Лiстапад" снова пойдёт правильной дорогой и будет утверждать высокие нравственные идеалы. Время собирать камни и вместе создавать потрясающие фильмы.























По традиции конкурсную программу фестиваля составили призеры международных кинофестивалей. Девиз фестиваля этого года "Кино - симфония единства". Председатель фестиваля, народный артист Беларуси Александр Ефремов эффектно разбил фестивальную тарелку о штатив:











- Я был участником практически каждого фестиваля. С нежностью вспоминаю нашего первого председателя, народного артиста СССР Ростислава Янковского, который умел создать на фестивале домашнюю атмосферу, а каждого гостя встречал как близкого родственника. Он был счастлив этой миссией. После эту атмосферу единства поддержал Геннадий Давыдько. Я рад, что пришло время возвращения к нашим истинным ценностям: искренности, честности, чистоте помыслов. Счастливого пути, "Лiстапад"!





Под занавес церемонии был показан конкурсный фильм "Королевская игра" по роману Стефана Цвейга. Образец большого кинематографического стиля, вызывающий ассоциации с шедеврами Иштвана Сабо ("Полковник Редль") и Альфреда Хичкока ("Леди исчезает").



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