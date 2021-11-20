Петришенко: «Лiстапад» – замечательный белорусский бренд

Кинофестиваль «Лiстапад» - замечательный белорусский бренд. Об этом заявил журналистам заместитель Премьер-министра Игорь Петришенко во время церемонии открытия 27-го международного кинофестиваля «Лiстарад».

– Это тот бренд, которым мы дорожим, ценим и любим.

Игорь Петришенко рассказал журналистам, что сам любит кино.

– Люблю жанры, которые дают подпитку и имеют эмоциональную составляющую. Кино должно быть искренним, добрым, правдивым и оно должно заставлять зрителя задуматься. А лучше, когда оно делает людей добрее.

Также заместитель Премьер-министра сказал, что планирует посмотреть все конкурсные картины фестиваля «Лiстапад».

sichevich@sb.by

