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Петришенко: «Лiстапад» – замечательный белорусский бренд

Кинофестиваль «Лiстапад» - замечательный белорусский бренд. Об этом заявил журналистам заместитель Премьер-министра Игорь Петришенко во время церемонии открытия 27-го международного кинофестиваля «Лiстарад».

Это тот бренд, которым мы дорожим, ценим и любим. 

Игорь Петришенко рассказал журналистам, что сам любит кино. 

Люблю жанры, которые дают подпитку и имеют эмоциональную составляющую. Кино должно быть искренним, добрым, правдивым и оно должно заставлять зрителя задуматься. А лучше, когда оно делает людей добрее. 

Также заместитель Премьер-министра сказал, что планирует посмотреть все конкурсные картины фестиваля «Лiстапад».

sichevich@sb.by

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