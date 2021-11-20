Петришенко: киноискусство должно нести людям правду

Киноискусство должно нести людям правду. Об этом заявил журналистам заместитель Премьер-министр Игорь Петришенко во время церемонии открытия 27-го международного кинофестиваля «Лiстапад».

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- С 1994 года проводить данный фестиваль стало доброй и славной традицией. В этом году подано 273 заявки. Впервые за последнее время заявлено рекордное число стран - 54. В наше бурное время с учетом аспектов, которые связаны с пандемией и ограничительными мерами симфонии единства с учетом разделения границ и ограничениями нам не хватает. Поэтому мы хотим, чтобы наш кинофестиваль внес свою лепту в то, чтобы люди стали еще более добрее. Важно, чтобы симфония кино объединяла людей. Именно киноискусство должно нести людям правду.

Игорь Петришенко обратил внимание, что в этом году организаторы кинофестиваля впервые внедрили практику показа фильмов не только в Минске, но и во всех регионах.

- 99 фильмов будут демонстрироваться в каждом областном центре. И надеюсь, что замечательное жюри, которое будет оценивать эти фильмы, отберут лучшие. И хорошо, что тут встретятся старые добрые друзья, которые всю жизнь посвятили киноискусству. Очень важный элемент мы внедрили - это кино молодежи. 118 заявок поступило. И нам важно нащупать рациональную нить в киноискусстве, которая интересна будущим поколениям.

Игорь Петришенко пожелал всем зрителям успешных просмотров и получить именно того, что они ожидают.

sichevich@sb.by