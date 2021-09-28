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  2. Врач рассказала о новых частых симптомах COVID-19

Врач рассказала о новых частых симптомах COVID-19

Врач Хадижат Омарова назвала новые симптомы, которые стали чаще встречаться при коронавирусной инфекции. Ее слова приводит РИА Новости.  

Фото: pixabay.com

Омарова отметила, что по результатам метаанализа 35 исследований у пациентов с COVID-19 общая распространенность желудочно-кишечных симптомов составляет 15%. Наиболее частые из них – тошнота, рвота, диарея и потеря аппетита.

Медик также добавила, что у каждого десятого зараженного других проявлений заболевания может и не быть. 

Специалист считает, что желудочно-кишечные проявления стали встречаться чаще из-за мутации вируса. 

– Поражению органов пищеварения при коронавирусе способствуют повышенная проницаемость слизистой оболочки желудочно-кишечного тракта из-за системного воспаления и расстройства микроциркуляции, – подчеркнула врач.

По словам Омаровой, в последнее время все чаще рассматривается версия о том, что желудочно-кишечный тракт наравне с органами дыхания может служить входными воротами вируса.
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