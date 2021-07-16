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Врач рассказала, кому нельзя есть арбуз

Врач, доктор медицинский наук Ольга Шарапова назвала суточную норму арбуза и предупредила, кому стоит ограничить потребление ягоды. Об этом сообщает РИА Новости

Фото: pixabay.com

По словам специалиста арбуз богат витаминами групп А и С, В6, фитонутриентами, магнием, кальцием, натрием и фосфором. Он также хорошо утоляет жажду и голод. Кроме того, ягода положительно сказывается на сердечно-сосудистой системе и кровяном давление, способствует выведению шлаков из организма. Однако, несмотря на множество полезных свойств, арбуз не всегда стоит употреблять при определенных заболеваниях. 

- В ограниченном количестве употреблять в пищу арбуз необходимо людям, которые страдают от диареи, мочекаменной болезни, атеросклероза, аденомы предстательной железы. Не стоит увлекаться и при патологии сердечно-сосудистой системы, - уточняет Шарапова.

По словам медика, данную ягоду стоит съедать до обеда по 200-300 грамм в день. Арбуз также не стоит употреблять с другими продуктами. Специалист также напомнила о лучшем времени для покупки арбуза: раньше августа пробовать его не стоит, есть высокий риск отравится некачественным товаром. 
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