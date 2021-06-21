Нормальная температура тела может иметь довольно широкие границы и зависеть от определенных условий. Нормой может быть даже показатель, превышающий классические 36,6 градуса по Цельсию. Об этом в эфире программы "О самом главном" рассказал российский врач-кардиолог, врач общей практики, телеведущий Александр Мясников.
– Нормальная температура тела у человека при измерении под мышкой считается 37,5 градуса, а во рту или анальном отверстии – 38. С медицинской точки зрения считается, что если неинфекционный пациент лежит в больнице с температурой до 38 градусов, никаких действий предпринимать не нужно, поскольку данный показатель не влечет за собой никакого действия, – обратил внимание врач.
Вместе с тем медик отметил важность правильного приема лекарственных препаратов при изменении температуры тела.
– Для меня важно, чтобы пациенты не принимали при температуре лишних лекарств. Не стоит сбивать высокий показатель по факту градусника и потому, что вы считаете его ненормальным, – резюмировал Александр Мясников.
Фото: pixabay.com
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Врач рассказал, когда повышенная температура тела является нормой
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