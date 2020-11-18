Врач рассказал, чем может навредить утренний кофе

Употребление напитка на голодный желудок может навредить организму, пишет РИА Новости.
Как уточнил врач-эндокринолог, диетолог Алексей Калинчев, привычка пить кофе натощак может привести к обострению хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта. Особенно осторожным нужно быть людям, которым диагностировали гастрит, язвенная болезнь, панкреатит.
А вот после еды кофе можно спокойно пить с чем угодно. Кстати, черный или с добавлением молока вы предпочитаете напиток, при этом неважно.
Фото: pixabay.com
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