При разработке вакцины от коронавируса использовалась особая технология, благодаря которой препарат эффективно работает даже в случае мутаций COVID-19. Об этом в познавательном ток-шоу "Здорово здоровым быть" на телеканале "Беларусь 1" рассказал врач Валерий Андриенко.
– Во время вакцинации мы тренируем организм, чтобы он научился распознавать шипы белка коронавируса и быстро блокировать их, – объяснил Валерий Андриенко.
Вместе с тем специалист отметил, что для препарата подбирались антигены, которые меньше всего подвержены мутациям.
– Отмечу, что не все штаммы вызывают какие-то изменения свойств COVID-19 и неспособность иммунной системы ответить этому вирусу, – резюмировал Валерий Андриенко.
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Врач объяснил, почему прививка эффективно защищает от мутаций коронавируса
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