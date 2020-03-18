ВОЗ заявила о начале испытаний вакцины против коронавируса

Гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус назвал начало испытаний невероятным достижением, так как прошло всего 60 дней после исследования генетической последовательности вируса.

"The first vaccine trial has begun, just 60 days after the genetic sequence of the #coronavirus was shared. This is an incredible achievement.

We commend the researchers around the world who have come together to systemically evaluate experimental therapeutics"-@DrTedros #COVID19 — World Health Organization (WHO) (@WHO) March 18, 2020

— Мы благодарим исследователей по всему миру, которые собрались вместе, чтобы систематически оценивать экспериментальную терапию, — отметил Тедрос Гебрейесус.

При этом глава ВОЗ рассказал, что многочисленные испытания могут не дать четких и убедительных доказательств того, какие методы лечения на самом деле помогут спасти жизни.

— ВОЗ и партнеры организуют исследования во многих странах, в которых эти непроверенные методы лечения сравниваются друг с другом. Это большое международное исследование предназначено для получения надежных данных, которые нам нужны, чтобы показать, какие методы лечения являются наиболее эффективными, — подытожил гендиректор Всемирной организации здравоохранения.