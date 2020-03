ВОЗ заявила о начале испытаний вакцины против коронавируса

Гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус назвал начало испытаний невероятным достижением, так как прошло всего 60 дней после исследования генетической последовательности вируса.

"The first vaccine trial has begun, just 60 days after the genetic sequence of the #coronavirus was shared. This is an incredible achievement.

We commend the researchers around the world who have come together to systemically evaluate experimental therapeutics"-@DrTedros #COVID19