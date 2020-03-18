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ВОЗ заявила о начале испытаний вакцины против коронавируса

Гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус назвал начало испытаний невероятным достижением, так как прошло всего 60 дней после исследования генетической последовательности вируса.

— Мы благодарим исследователей по всему миру, которые собрались вместе, чтобы систематически оценивать экспериментальную терапию, — отметил Тедрос Гебрейесус.

При этом глава ВОЗ рассказал, что многочисленные испытания могут не дать четких и убедительных доказательств того, какие методы лечения на самом деле помогут спасти жизни.

— ВОЗ и партнеры организуют исследования во многих странах, в которых эти непроверенные методы лечения сравниваются друг с другом. Это большое международное исследование предназначено для получения надежных данных, которые нам нужны, чтобы показать, какие методы лечения являются наиболее эффективными, — подытожил гендиректор Всемирной организации здравоохранения.

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