Впервые с сентября число новых случаев заражения коронавирусом уменьшилось на прошлой неделе, сообщает ТАСС.
Фото: pixabay.com
Об этом заявил в понедельник на брифинге в Женеве гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.
– На прошлой неделе в мире впервые с сентября было зарегистрировано уменьшение количества новых случаев COVID-19. Это связано с эффективностью принятых в последние недели мер, – обозначил он.
Гендиректор оценил эту новость как позитивную, но в то же время подчеркнул, что «достижения могут быть легко утрачены». Он напомнил, что во многих странах мира и инфицированных, и умерших становится больше.
По мнению специалиста, сейчас нельзя опускать руки. Тем более приближаются зимние праздники. Он призвал не подвергать риску своих близких во время новогодних и рождественских встреч. Праздники гендиректор призвал отмечать в кругу своей семьи и не собирать в своих домах всех родственников, друзей и знакомых. Можно собраться в таком составе вне помещений.
– Избегайте крупных торговых центров, посещайте магазины не в час пик, делайте покупки в интернете, – посоветовал он.
Эксперт заверил, что ВОЗ делает все для выяснения происхождения коронавируса. Он призвал не политизировать этот вопрос.
Говоря об отмечаемом сегодня Всемирном дне борьбы со СПИДом, Гебрейесус сказал:
– Есть данные, которые подтверждают, что ВИЧ может повышать риск тяжелого протекания и смерти от COVID-19.
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ВОЗ зафиксировала первое с начала осени уменьшение числа новых случаев COVID-19
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