ВОЗ зафиксировала первое с начала осени уменьшение числа новых случаев COVID-19

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Об этом заявил в понедельник на брифинге в Женеве гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.– обозначил он.Гендиректор оценил эту новость как позитивную, но в то же время подчеркнул, что «достижения могут быть легко утрачены». Он напомнил, что во многих странах мира и инфицированных, и умерших становится больше.По мнению специалиста, сейчас нельзя опускать руки. Тем более приближаются зимние праздники. Он призвал не подвергать риску своих близких во время новогодних и рождественских встреч. Праздники гендиректор призвал отмечать в кругу своей семьи и не собирать в своих домах всех родственников, друзей и знакомых. Можно собраться в таком составе вне помещений.– посоветовал он.Эксперт заверил, что ВОЗ делает все для выяснения происхождения коронавируса. Он призвал не политизировать этот вопрос.Говоря об отмечаемом сегодня Всемирном дне борьбы со СПИДом, Гебрейесус сказал: