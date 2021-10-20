ВОЗ: в Европейском регионе введен миллиард доз вакцины против COVID-19

ВОЗ отмечает, что главной проблемой в борьбе с вирусом остается неравномерный охват вакцинами: иммунизировано около трети населения региона. При этом в отдельных странах наблюдались неравномерные поставки препаратов и недоверие населения к иммунизации. Для стабилизации кризиса ставится цель привить 70% населения.Эксперты ВОЗ полагают, что безотлагательность ускорения прививочной кампании очевидна, потому что рост заболеваемости COVID-19 наблюдается среди не вакцинированных против него людей.