ВОЗ: в Европейском регионе введен миллиард доз вакцины против COVID-19

Один миллиард доз вакцины против коронавируса введен в Европейском регионе ВОЗ, пишет ТАСС.
ВОЗ отмечает, что главной проблемой в борьбе с вирусом остается неравномерный охват вакцинами: иммунизировано около трети населения региона. При этом в отдельных странах наблюдались неравномерные поставки препаратов и недоверие населения к иммунизации. Для стабилизации кризиса ставится цель привить 70% населения.
Эксперты ВОЗ полагают, что безотлагательность ускорения прививочной кампании очевидна, потому что рост заболеваемости COVID-19 наблюдается среди не вакцинированных против него людей.