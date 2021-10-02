Воскресенский: для публичного обсуждения проект новой Конституции Беларуси будет представлен не позднее 7 ноября

Для публичного обсуждения проект новой Конституции Беларуси будет представлен не позднее 7 ноября. Такую информацию озвучил член Конституционной комиссии, директор информационно-аналитического учреждения "Круглый стол демократических сил" Юрий Воскресенский в эфире YouTube-канала "Главный. Тур", сообщает БЕЛТА.





По словам Юрия Воскресенского, из спорных вопросов в проекте документа остался по сути только один раздел по Всебелорусскому народному собранию (в отношении порядка его формирования, полномочии), которому предполагается придать конституционный статус. "Все остальное, что хотело общество, мы закрепили и имплементировали в этот текст", - сказал он.

"Насколько мне известно, этот текст будет предоставлен не позднее 7 ноября для публичного обсуждения. В феврале, кто хочет перемен, придет и поддержит этот проект", - добавил Юрий Воскресенский.

Как сообщалось БЕЛТА, по результатам работы Конституционной комиссии Президенту Беларуси Александру Лукашенко был предоставлен проект варианта обновленной Конституции. Соответствующие предложения были обсуждены 28 сентября на расширенном заседании Конституционной комиссии с участием главы государства. Теперь отдельная группа, включающая юристов и опытных управленцев, займется доработкой документа перед вынесением на общественное обсуждение. А после окончательной дошлифовки с учетом поступивших предложений и имеющегося спектра мнений проект Конституции вынесут на референдум, который должен состояться не позднее февраля 2022 года.

По материалам БЕЛТА

