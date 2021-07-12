Сегодня на военной базе, расположенной в населенном пункте Почхон в окрестностях Сеула, упал вертолет медицинской службы армии Республики Корея. В результате происшествия пострадали пять человек. Они получили серьезные ранения, передает ТАСС.
Согласно информации пресс-службы ВС страны, прибывший за пациентом вертолет упал при попытке приземлиться на взлетно-посадочной полосе. В результате крушения воздушного судна пострадали пять членов экипажа. Состояние двоих из них оценивается как тяжелое.
Все раненые госпитализированы, начато расследование причин аварии.
Фото: pixabay.com
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Военно-медицинский вертолет упал в Южной Корее
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