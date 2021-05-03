На юго-востоке Франции сошла лавина – известно о троих погибших. Об этом сообщает французский телевизионный канал BFMTV со ссылкой на горное подразделение Национальной жандармерии города Бриансон.
Фото носит иллюстративный характер
Сегодня утром вблизи горного приюта "Адель Планшар" в коммуне Ла-Грав на высоте 3169 м сошла лавина, трое человек скончались. Сейчас на месте происшествия работают спасатели.
Фото: pixabay.com
Опубликовано:
855
Во Франции сошла лавина – три человека погибли
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter