Во Дворце Независимости состоялись экскурсии для участников автопробегов «За Беларусь» – настоящих патриотов

Подобные экскурсии для патриотов Беларуси стали уже традиционными – первые две состоялись незадолго до Нового года. Пресс-секретарь Президента Наталья Эйсмонт, которая сегодня приветствовала гостей, заверила, что все теплые впечатления переданы Александру Лукашенко. Именно Глава государства пообещал, что абсолютно все желающие участники патриотических акций смогут побывать во Дворце Независимости.Президент, кстати, не любит, когда Дворец Независимости называют его рабочей резиденцией. Александр Лукашенко не раз подчеркивал – это народное достояние, поэтому белорусы должны знать, что могут земляки. Ведь главный символ суверенитета построен полностью нашими людьми из отечественных материалов.…Участники экскурсии узнали, что дворец построен за 30 месяцев вместо запланированных 58. Обойти все залы и кабинеты за короткий срок невозможно физически, но гости побывали в каминном зале, зале государственных наград, торжественных церемоний, зимнем саду и музее подарков белорусскому народу.Ставшие уже легендарными помещения, уникальные истории и подробности – говорить о важности этого здания не приходится. Понятно, что на память у гостей осталось множество селфи и совместных фото. Гости также очень просили Наталью Эйсмонт передать Президенту слова благодарности, заверения в том, что единство страны мы сохраним.К слову, среди сотни участников экскурсии – и совсем юные граждане Беларуси, и постарше, и целые семьи. Вот какие впечатления у гостей дворца.