Во Дворце Независимости состоялись экскурсии для участников автопробегов «За Беларусь» – настоящих патриотов

Подобные экскурсии для патриотов Беларуси стали уже традиционными – первые две состоялись незадолго до Нового года. Пресс-секретарь Президента Наталья Эйсмонт, которая сегодня приветствовала гостей, заверила, что все теплые впечатления переданы Александру Лукашенко. Именно Глава государства пообещал, что абсолютно все желающие участники патриотических акций смогут побывать во Дворце Независимости.
Президент, кстати, не любит, когда Дворец Независимости называют его рабочей резиденцией. Александр Лукашенко не раз подчеркивал – это народное достояние, поэтому белорусы должны знать, что могут земляки. Ведь главный символ суверенитета построен полностью нашими людьми из отечественных материалов.
…Участники экскурсии узнали, что дворец построен за 30 месяцев вместо запланированных 58. Обойти все залы и кабинеты за короткий срок невозможно физически, но гости побывали в каминном зале, зале государственных наград, торжественных церемоний, зимнем саду и музее подарков белорусскому народу.
Ставшие уже легендарными помещения, уникальные истории и подробности – говорить о важности этого здания не приходится. Понятно, что на память у гостей осталось множество селфи и совместных фото. Гости также очень просили Наталью Эйсмонт передать Президенту слова благодарности, заверения в том, что единство страны мы сохраним.
К слову, среди сотни участников экскурсии – и совсем юные граждане Беларуси, и постарше, и целые семьи. Вот какие впечатления у гостей дворца.
Ольга Вечер:
– Чувствую большую гордость за нашу страну. Что такой у нас большой Президентский дворец, выстроенный нашими белорусами: и проектировщик белорус, и исполнители. Белорусские материалы, изделия, мебель – это большая гордость, что наша республика имеет таких специалистов, такие предприятия. Я давно участвую в автопробегах и очень ждала этой экскурсии. Сама архитектор, поэтому оцениваю проектные решения и интерьеры еще и с профессиональной позиции. Мы Президента поддерживали всегда. Сейчас одержали моральную победу – надеюсь, что и физическую.
Виталий Леонович:
– Грандиозное сооружение. Масштаб. Вошел и почувствовал: это лицо, центр, символ нашего государства, нашей Беларуси. Красота неимоверная. Такие и мы должны быть – монолитные, крепкие, красивые и уверенные в себе. Мы с друзьями по патриотическим акциям такие и есть. И нам выпала такая честь – посетить дворец . Я под впечатлением, очень рад. Просто великолепно.
Марина и Андрей Гузгэ:
– Прямо до мурашек. Эмоции зашкаливают. Ехали сюда – очень волновались. Когда смотрим по телевизору, не понимаем, насколько дворец масштабный, очень красивый и яркий. Мы постоянно участвуем в автопробегах. Невозможно было оставаться дома. Еще в августе услышали, что людей якобы заставляют на митинги за Беларусь ходить. Я купил флаг и пошел посмотреть на реакцию людей, чтобы понять: они в цепях, что ли? Нет. Люди свободные, люди хотят видеть поддержку. Да, вначале было страшно высказывать свою позицию. Угрожали и машину сжечь… Но нельзя сидеть дома и ожидать, пока нас выгонят из нашего же дома! В Год народного единства хотелось бы, чтобы люди поняли истину. Надеемся, что мы будем вместе развивать страну.