Внучка Роберта Кеннеди и ее сын пропали во время плавания на каноэ

Внучка американского политика Роберта Кеннеди, брата 35-го президента США Джона Кеннеди, Мейв Кеннеди Таунсенд Маккин и ее восьмилетний сын пропали во время прогулки на каноэ. Об этом сообщила The Washington Post.





Полиция штата в четверг получила информацию о двух людях, чье каноэ попало в шторм, пишет ТАСС. По информации правоохранителей, внучка Кеннеди с сыном отправились в плавание на каноэ по Чесапикскому заливу у берегов штата Мэриленд.

Сотрудники правоохранительных органов продолжают поиски пропавших.

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