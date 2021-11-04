В Минске изменили предельные максимальные тарифы на ритуальные услуги

В предыдущее решение, которым регулируются цены (тарифы) на товары (работы, услуги), внесены изменения. А именно изменилось приложение к нему, в котором перечисляются предельные максимальные тарифы на ритуальные услуги (гарантированные услуги по погребению).Так, если раньше указывалась предельная максимальная цена за услугу или товар, то сейчас к тарифам добавляется стоимость основных и вспомогательных сырья и материалов, израсходованных на их изготовление (ввезенные рассчитываются исходя из цен по внешнеторговому договору и расходов по импорту, а произведенные в Беларуси – исходя из отпускных цен производителя и фактически понесенных расходов по доставке).Таким образом, если раньше, к примеру, изготовление гроба деревянного без обивки обошлось бы максимально в 127,9 тыс. рублей (до деноминации), то теперь – 32,77 рубля плюс материалы. Изготовление деревянного надмогильного столбика стоило максимум 43,3 тыс. рублей, теперь – 12,47 рубля, простого деревянного креста – было 49,2 тыс. рублей, стало 21,68 рубля за штуку.Также прежде был установлен тариф на предоставление автомобильного транспорта в пределах городской черты Минска (393,5 тыс. рублей за услугу) и в пределах страны (4,7 тыс. рублей за 1 км и 133,8 тыс. рублей за 1 час). Теперь в перечень включен тариф на перевозку тела умершего к месту погребения либо в крематорий (в пределах Минска или с территории города за его пределы к месту погребения, предназначенному для захоронения умерших, проживавших на территории столицы) – 1,32 рубля – за 1 км и 33,6 рубля – за 1 час.Захоронение тела в зимнее время при копке могилы лопатой и ломом и с опусканием гроба ручным способом дороже всего будет стоить, если работы ведутся в стесненных условиях, – до 309,65 рубля. А наименьший тариф применяется не в зимнее время при копке могилы механическим способом и опускании гроба вручную – 58,34 рубля.Помещение урны с прахом (с применением лопаты и лома) в землю без колумбарного стакана в зимнее время обойдется максимум в 23,44 рубля, в летнее – 15,48 рубля; в колумбарном стакане – 13,14 рубля. Помещение урны в колумбарий, склеп обойдется в 13,49 рубля.