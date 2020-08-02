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  2. Виктория Короткая, победитель республиканского конкурса «Женщина года – 2019»: «Не понимаю пессимистов»

Виктория Короткая, победитель республиканского конкурса «Женщина года – 2019»: «Не понимаю пессимистов»

Заместитель директора Круглянского УКП «Жилкомхоз» победитель республиканского конкурса «Женщина года – 2019» Виктория Короткая сказала sb.by: 
- Самое главное в моей жизни – это семья. Сынуля Саша и муж Сергей. Сын 1 сентября пойдет в первый класс. Значит, у всех нас начнется новый жизненный этап: домашние задания, одноклассники, утренники. Но самое главное - именно в начальной школе закладывается фундамент будущих знаний. «Первый раз в первый класс» - важное событие. Подготовиться к нему надо ответственно. Радует, что сделать это можно без проблем: спокойно купить форму, канцелярские принадлежности для учебы. Родителям для этого создают все условия. Хорошо, когда ты твердо знаешь, что завтрашний день не преподнесет никаких неприятных сюрпризов или потрясений. Не понимаю пессимистов: что их не устраивает?..
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