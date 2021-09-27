Вестники из прошлого: 10 современных археологических находок

Археологическое наследие трудно переоценить, ведь оно помогает пролить свет на белые пятна истории, происхождение человека, древние культы, обычаи и быт предков. Расскажем об археологических артефактах, найденных в последнее время.
Сарматское золото (Россия)
В 2019 году археологи обнаружили в Астраханской области древний курган с золотыми и серебряными украшениями сарматов. По оценке экспертов, захоронениям больше двух тысяч лет. Территории, на которых был обнаружен артефакт, ранее принадлежал кочевым племенам. Кроме драгоценностей, многим из которых нет аналогов, в астраханском кургане нашли коллекцию кинжалов, элементы конской сбруи, предметы быта и останки ираноязычных кочевников.
Школа гладиаторов (Австрия)
В 2011 неподалеку от Вены геофизики и археологи нашли самую большую школу гладиаторов за пределами Рима. Причем обнаружили находку с помощью зондов, после чего 3D-визуализаторы провели виртуальную реконструкцию зданий на основе данных радара. На площади более 19 тысяч квадратных километров расположена круглая арена, деревянные трибуны, римские бани, кампус для диких животных, здания с небольшими комнатами и общий зал с системой теплого пола. Часть элементов в гладиаторских школах никогда ранее не встречались, что дает дополнительный пласт для исследований.
Затонувшая флотилия (Черное море)
В 2015 году в акватории греческого архипелага Фурни были найдены десятки затонувших кораблей времен Византийской и Османской империй. Исследователи обнаружили суда во время экспедиции у побережья Болгарии. Главная особенность находок – их отличная сохранность. Она объясняется уникальными условиями Черного моря: на глубине более 150 метров нет ни света, ни кислорода. Благодаря этому дерево в черноморских водах практически не разлагается.
Зубы (Германия)
Осенью 2017 года немецкие археологи сообщили об удивительной находке, которая может заставить антропологов пересмотреть теории о происхождении человека. В высохшем русле Рейна группа исследователей обнаружила окаменелости, похожие на зубы австралопитека. Возраст находки насчитывает около 9,7 миллиона лет, и она может изменить общепризнанную теорию о происхождении человека – человеческий вид, возможно, намного древнее, чем принято считать, и зародился в Европе, а не в Африке.
Руины храма (Персидский залив)
В ноябре 2018 года польско-кувейтская группа археологов обнаружила в Персидском заливе древнейший храм. Здание расположено на севере Кувейта в пустыне Аль-Суджида. По оценкам экспертов, сооружению более 7 тысяч лет. Профессор Петр Билински описывает храм как прямоугольное здание с нишей в стене, в которой сохранились остатки печи с золой. По мнению ученого, найденное здание построено в традициях таинственной цивилизации убайд — предшественников шумеров. Они обосновались в Месопотамии и оказывали влияние на соседние регионы. Рядом с храмом был также обнаружен аналог деревенской площади.
Клад майя (Мексика)
Археологи из Института антропологии и истории Мексики обнаружили в одной из пещер Балмаку сокровища цивилизации майя. Около 150 ритуальных артефактов оставались нетронутыми более тысячи лет. В основном это керамические сосуды с изображением богов. Сеть пещер, названных Балмаку, что означает "Бог Ягуар", обнаружили на севере полуострова Юкатан крестьяне из местной общины еще в 1966 году, однако археологи предпочли не начинать раскопки. Через 50 лет мексиканские археологи пещеру «переоткрыли».
Ритуальное захоронение (Перу)
Весной 2018 года в северо-западной части Перу археологи нашли самое массовое детское захоронение. Здесь были убиты более 140 детей и 200 детенышей лам. Таким способом индейцы чиму хотели задобрить богов после продолжительных дождей и сильного наводнения. Ритуальный нож необычной формы археологи нашли неподалеку от места раскопок, в окрестностях древней столицы Чан-Чан – объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Первые изображения собак (Саудовская Аравия)
Возраст наскальных рисунков, найденных в горах на северо-западе Саудовской Аравии, ученые оценивают в 8 тысяч лет. На них изображены 349 собак: одни охотятся на газелей и горных козлов, другие – идут на поводках, привязанных к талиям хозяев. По мнению экспертов, это самые ранние изображения собак. Новая археологическая находка подтверждает исследования, согласно которым люди в этом районе одомашнили животных и занялись скотоводством 7–8 тысяч лет назад.
Корабль викингов (Норвегия)
В феврале 2019 года на северо-востоке Норвегии археологи нашли двадцатиметровый корабль викингов. Заметить необычный объект помог георадар высокого разрешения, зафиксировавший подземную аномалию в форме корабля. Древнее судно находится всего в полуметре от поверхности — в круглом пустом пространстве, из которого извлечен грунт. Предполагается, что это так называемый корабль мертвых. Викинги нередко использовали погребальные ладьи для захоронения вождей.
Гробница (Египет)
Осенью 2018 года египетские исследователи нашли хорошо сохранившуюся гробницу первосвященника Ватайе, возраст которой превышает 4,4 тысячи лет. Усыпальница находится неподалеку от Каира в селении Саккара. Она украшена цветными иероглифами, статуями фараонов и фресками с изображением покойного верховного жреца и членов его семьи. Сейчас специалисты продолжают вести раскопки, расшифровывают многочисленные надписи и исследуют артефакты. По словам генсекретаря Высшего совета по древностям Египта Мостафы Вазири, это открытие “единственное в своем роде за последние десятилетия”.