Вестники из прошлого: 10 современных археологических находок

Археологическое наследие трудно переоценить, ведь оно помогает пролить свет на белые пятна истории, происхождение человека, древние культы, обычаи и быт предков. Расскажем об археологических артефактах, найденных в последнее время.

Сарматское золото (Россия)

В 2019 году археологи обнаружили в Астраханской области древний курган с золотыми и серебряными украшениями сарматов. По оценке экспертов, захоронениям больше двух тысяч лет. Территории, на которых был обнаружен артефакт, ранее принадлежал кочевым племенам. Кроме драгоценностей, многим из которых нет аналогов, в астраханском кургане нашли коллекцию кинжалов, элементы конской сбруи, предметы быта и останки ираноязычных кочевников.

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Школа гладиаторов (Австрия)

В 2011 неподалеку от Вены геофизики и археологи нашли самую большую школу гладиаторов за пределами Рима. Причем обнаружили находку с помощью зондов, после чего 3D-визуализаторы провели виртуальную реконструкцию зданий на основе данных радара. На площади более 19 тысяч квадратных километров расположена круглая арена, деревянные трибуны, римские бани, кампус для диких животных, здания с небольшими комнатами и общий зал с системой теплого пола. Часть элементов в гладиаторских школах никогда ранее не встречались, что дает дополнительный пласт для исследований.

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Затонувшая флотилия (Черное море)

В 2015 году в акватории греческого архипелага Фурни были найдены десятки затонувших кораблей времен Византийской и Османской империй. Исследователи обнаружили суда во время экспедиции у побережья Болгарии. Главная особенность находок – их отличная сохранность. Она объясняется уникальными условиями Черного моря: на глубине более 150 метров нет ни света, ни кислорода. Благодаря этому дерево в черноморских водах практически не разлагается.

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Зубы (Германия)

Осенью 2017 года немецкие археологи сообщили об удивительной находке, которая может заставить антропологов пересмотреть теории о происхождении человека. В высохшем русле Рейна группа исследователей обнаружила окаменелости, похожие на зубы австралопитека. Возраст находки насчитывает около 9,7 миллиона лет, и она может изменить общепризнанную теорию о происхождении человека – человеческий вид, возможно, намного древнее, чем принято считать, и зародился в Европе, а не в Африке.

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Руины храма (Персидский залив)

В ноябре 2018 года польско-кувейтская группа археологов обнаружила в Персидском заливе древнейший храм. Здание расположено на севере Кувейта в пустыне Аль-Суджида. По оценкам экспертов, сооружению более 7 тысяч лет. Профессор Петр Билински описывает храм как прямоугольное здание с нишей в стене, в которой сохранились остатки печи с золой. По мнению ученого, найденное здание построено в традициях таинственной цивилизации убайд — предшественников шумеров. Они обосновались в Месопотамии и оказывали влияние на соседние регионы. Рядом с храмом был также обнаружен аналог деревенской площади.

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Клад майя (Мексика)

Археологи из Института антропологии и истории Мексики обнаружили в одной из пещер Балмаку сокровища цивилизации майя. Около 150 ритуальных артефактов оставались нетронутыми более тысячи лет. В основном это керамические сосуды с изображением богов. Сеть пещер, названных Балмаку, что означает "Бог Ягуар", обнаружили на севере полуострова Юкатан крестьяне из местной общины еще в 1966 году, однако археологи предпочли не начинать раскопки. Через 50 лет мексиканские археологи пещеру «переоткрыли».

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Ритуальное захоронение (Перу)

Весной 2018 года в северо-западной части Перу археологи нашли самое массовое детское захоронение. Здесь были убиты более 140 детей и 200 детенышей лам. Таким способом индейцы чиму хотели задобрить богов после продолжительных дождей и сильного наводнения. Ритуальный нож необычной формы археологи нашли неподалеку от места раскопок, в окрестностях древней столицы Чан-Чан – объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО.

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Первые изображения собак (Саудовская Аравия)

Возраст наскальных рисунков, найденных в горах на северо-западе Саудовской Аравии, ученые оценивают в 8 тысяч лет. На них изображены 349 собак: одни охотятся на газелей и горных козлов, другие – идут на поводках, привязанных к талиям хозяев. По мнению экспертов, это самые ранние изображения собак. Новая археологическая находка подтверждает исследования, согласно которым люди в этом районе одомашнили животных и занялись скотоводством 7–8 тысяч лет назад.

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Корабль викингов (Норвегия)

В феврале 2019 года на северо-востоке Норвегии археологи нашли двадцатиметровый корабль викингов. Заметить необычный объект помог георадар высокого разрешения, зафиксировавший подземную аномалию в форме корабля. Древнее судно находится всего в полуметре от поверхности — в круглом пустом пространстве, из которого извлечен грунт. Предполагается, что это так называемый корабль мертвых. Викинги нередко использовали погребальные ладьи для захоронения вождей.

Источник фото: https://zen.yandex.ru/

Гробница (Египет)

Осенью 2018 года египетские исследователи нашли хорошо сохранившуюся гробницу первосвященника Ватайе, возраст которой превышает 4,4 тысячи лет. Усыпальница находится неподалеку от Каира в селении Саккара. Она украшена цветными иероглифами, статуями фараонов и фресками с изображением покойного верховного жреца и членов его семьи. Сейчас специалисты продолжают вести раскопки, расшифровывают многочисленные надписи и исследуют артефакты. По словам генсекретаря Высшего совета по древностям Египта Мостафы Вазири, это открытие “единственное в своем роде за последние десятилетия”.

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