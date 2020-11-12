Вертикаль управления туротраслью в ближайшие 15 лет расширится

Сейчас сферу гостеприимства курирует Минспорта и туризма через Департамент по туризму. В последнем работает десяток специалистов. Помогает и Национальное агентство по туризму, частично –профильные управления и отделы в облисполкомах и райисполкомах. Причем в компетенцию только каждого пятого работника отделов и управлений на периферии входят вопросы туризма., – описывает положение делОна замечает: специалисты на местах, как правило, не имеют профильного образования и необходимых знаний по продвижению турпродукта, слабо владеют иностранными языками. Эти пробелы предстоит устранить.В будущем при изменении управленческой структуры будут учитывать особенности туриндустрии каждого региона. Ожидается, что там будет минимум один работник, отвечающий за туризм. Функции самого же Департамента по туризмубудут расширены, усилят его специалистами с экономическим и юробразованием.Что касается Нацагентства, планируется нарастить его штат, чтобы активнее работать на внутреннем рынке, развивать въездной туризм. В регионах, где проживает свыше сотни тысяч человек, появятся филиалы Нацагентства. Это необходимо для лучшего сбора данных о положении дел в отрасли на периферии.