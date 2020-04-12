Ведущий «Модного приговора» Александр Васильев госпитализирован с двусторонней пневмонией

Ведущий телепрограммы «Модный приговор» Александр Васильев госпитализирован с двусторонней пневмонией. Об этом сообщила «Комсомольской правде» журналистка Екатерина Гордон, которая сейчас ведет шоу.

Фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова

«Сегодня узнала, что уже второй мой коллега болен двусторонней пневмонией. Ради старшего поколения в моей семье я все-таки сдам анализ», — сказала Гордон.

Сам Васильев вскоре сообщил в Instagram, что он находится в больнице в Коммунарке, куда помещают пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию.

«История моей болезни такова: 5 апреля я стал кашлять и постепенно поднималась невысокая температура — 37,5-38 градусов. Я усиленно лечился бабушкиными методами — чай, лимон, имбирь, сода, настойка женьшеня. Увы, не помогло. Моим спасителем стала Арина Шарапова, узнав о моих симптомах сухого кашля, она позвонила Елене Малышевой, которая и вызвала скорую помощь», — поведал историк моды.

Он добавил, что медики померили ему давление, взяли тест и госпитализировали в Коммунарку, несмотря на все просьбы оставить его дома. Результаты тестирования на COVID-19 пока неизвестны.

Ранее в больницу попала другая ведущая «Модного приговора» Надежда Бабкина. Первоначально сообщалось, что у народной артистки России коронавирус, однако результат теста на COVID-19 показал отрицательный результат. Позднее стало известно, что 70-летнюю певицу, у которой диагностировали двустороннюю пневмонию, ввели в состояние медикаментозной комы и подключили к аппарату ИВЛ. Сейчас динамика ее восстановления оценивается как положительная.