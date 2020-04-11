Представитель Надежды Бабкиной рассказал о состоянии певицы

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ТАСС

, — добавил он.Надежда Бабкина находится в одной из больниц Москвы. Сообщалось о том, что народная артистка РСФСР введена в искусственную кому и подключена к аппарату искусственной вентиляции легких.Пресс-атташе театра "Русская песня" Александр Велор уточнял, что COVID-19 у Надежды Бабкиной не обнаружили, а ее состояние стабильно.