СМИ: Надежда Бабкина заразилась коронавирусом

Российская певица Надежда Бабкина заразилась коронавирусом нового типа, пишет Telegram-канал Mash.

Фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова



Сообщается, что народная артистка России почувствовала себя плохо еще 1 апреля, будучи у себя в квартире в центре Москвы. Бригада скорой медпомощи госпитализировала 70-летнюю певицу с предварительным диагнозом «пневмония», однако в больнице у нее подтвердили наличие COVID-19.

Информация о состоянии Бабкиной отсутствует, как нет и официального подтверждения о коронавирусе у артистки в других источниках.

Ранее в больницу в Коммунарке, где содержатся пациенты с подозрением на COVID-19, попал Лев Лещенко, однако сегодня стало известно, что артиста выписывают, так как повторный тест коронавируса у него не выявил.