Как государство помогает в предельно короткие сроки решать квартирный вопрос многодетным семьям

Родители с тремя и более детьми могут рассчитывать и на социальное жилье. Родители с тремя и более детьми могут рассчитывать и на социальное жилье.

SB.BY

Большой семье — большие возможности

Многодетные семьи улучшают свои жилищные условия по всей стране. Многодетные семьи улучшают свои жилищные условия по всей стране.

Фото Ольги КИСЛЯК

Возможность выбора

Для больших семей в прошлом году построили более 900 тысяч квадратных метров жилья. Для больших семей в прошлом году построили более 900 тысяч квадратных метров жилья.

Фото Антона Степанищева

КСТАТИ

КОМПЕТЕНТНО

О приобретении собственного жилья минчане Ирина и Александр Мытько задумались сразу после рождения первенца. А вот окончательно жилищный вопрос решили после рождения четвертого ребенка. Ключи от новой трехкомнатной квартиры многодетные родители получили в декабре прошлого года. Причем с момента постановки на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий до сдачи дома в эксплуатацию прошло чуть больше года. Более того, у семьи был выбор. На учет нуждающихся в улучшении жилищных условий Мытько стали весной 2019 года. И почти сразу поступило предложение построить двухкомнатную квартиру. От такого варианта расширения пришлось отказаться: двушка хоть и просторная, но в ней для шестерых человек места маловато. А спустя пару месяцев появилась возможность обзавестись трехкомнатным жильем. Часть суммы погасила субсидия, положенная по Указу № 240 «О государственной поддержке граждан при строительстве (реконструкции) жилых помещений». Часть выплатили из средств семейного капитала.Ирина не скрывает: о такой колоссальной поддержке они даже не мечтали. Квартира с отделкой — сразу заезжай и живи. Правда, новоселье пришлось отложить. Переселяться в новое жилье многочисленное семейство будет ближе к лету. Это даст возможность второкласснику Вове закончить учебный год в привычном окружении. В новую школу и детский сад пойдут и его сестры — Мария, Дарья и Ева.— уточняет. —Особое внимание уделяется улучшению жилищных условий многодетных семей, наделенных в соответствии с законодательством внеочередным (в течение года) правом направления на строительство жилья с государственной поддержкой. В первую очередь многодетных семей, воспитывающих четверых и более детей, а также многодетных семей с детьми-инвалидами. В начале 2021 года на учете в администрациях районов Минска состояло 6424 многодетные семьи, из которых 4715 уже улучшают свои жилищные условия. В этом году на улучшение жилищных условий предполагается направить 1600 многодетных семей.Если говорить об общей очереди нуждающихся в улучшении жилищных условий, то в ней сегодня 190 000 семей. И многие имеют право на поддержку государства не только в виде льготных кредитов на строительство жилья. Из общего количества очередников в Минске 1377 граждан наделены правом на получение жилых помещений социального пользования государственного жилищного фонда, из них 737 — во внеочередном порядке. В 2020-м социальное жилье получили 207 человек, в том числе 57 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также 33 многодетные семьи. Популярностью среди минчан пользуется такой способ улучшения жилищных условий, как получение арендного жилья. В течение прошлого года администрациями районов Минска распределено 270 арендных жилых помещений. В I квартале предусматривается ввод в эксплуатацию нового арендного дома на 244 квартиры в районе улиц Одоевского — Кириенко.Возможностью построить жилье с господдержкой в городе-спутнике Смолевичи воспользовались 192 очередника, из них 27 многодетных семей. Экспериментальный жилой дом введен в эксплуатацию в ноябре 2020 года. Сегодня сформированы списки претендентов на строительство 258 квартир еще в трех домах в Смолевичах. В этих списках 42 многодетные семьи.Среди многодетных очередников есть те, кто имеет право на улучшение жилищных условий в первую очередь. Это семьи с четырьмя детьми и многодетные семьи, в которых воспитываются дети-инвалиды.— В 2020-м введено в эксплуатацию общей площади жилья в объеме 4 156 000 квадратных метров, в том числе с государственной поддержкой — 1 306 400, для многодетных семей — 907 100.В этом году должно быть введено в эксплуатацию 4 миллиона квадратных метров общей площади жилья, в том числе для граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, для имеющих право на государственную поддержку — 1 миллион квадратных метров. На улучшение жилищных условий планируется направить 10 538 многодетных семей, будет обеспечена жильем 8831 семья. Кроме того, должны быть введены в эксплуатацию квартиры социального пользования для 388 семей, а также не менее 40 процентов от общего ввода — индивидуального жилья.