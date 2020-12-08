Валун в брестском Городском саду станет геологическим памятником природы

Глава городской вертикали власти рассказал, что с весны прошлого года Полесский аграрно-экологический институт НАН Беларуси занимается разработкой перечня основных природно-экологических достопримечательностей городской среды Бреста и комплекса первоочередных мероприятий по их сохранению.Уже реализовано семь этапов. В частности, предложено тридцать эталонов ландшафтного дизайна, шестьдесят оригинальных композиций вечнозеленого и вертикального озеленения на зданиях., – отметил Александр Рогачук.