«Брестский валун» в Городском саду Бреста в скором времени будет объявлен геологическим памятником природы. Об этом в своем Телеграм-канале сообщил председатель городского исполнительного комитета Александр Рогачук.
Глава городской вертикали власти рассказал, что с весны прошлого года Полесский аграрно-экологический институт НАН Беларуси занимается разработкой перечня основных природно-экологических достопримечательностей городской среды Бреста и комплекса первоочередных мероприятий по их сохранению.
Уже реализовано семь этапов. В частности, предложено тридцать эталонов ландшафтного дизайна, шестьдесят оригинальных композиций вечнозеленого и вертикального озеленения на зданиях.
– По результатам исследования планируем объявить геологическим памятником природы местного значения «Брестский валун» (расположен в Городском саду), гидрологическим памятником природы местного значения «Форт Дубинники» (расположен на территории форта «Ж» (Дубинники) Брестской крепости), ботаническим памятником природы местного значения «Вульковский осокорь» (расположен в 4-м форте Брестской крепости), – отметил Александр Рогачук.
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Валун в брестском Городском саду станет геологическим памятником природы
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Фото: Павел БОГУШ