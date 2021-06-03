В заказнике «Споровский» открыта экотропа с переправами через Ясельду

Директор заказника Вадим Протасевич рассказал, чем новая тропа отличается от старой:Заказник «Споровский» является территорией, важной для птиц. В его пределах отмечено 123 вида гнездящихся птиц, 32 из которых занесены в Красную книгу Беларуси. «Споровский» – место гнездования редкой вертлявой камышевки.Фото Вадима Протасевича