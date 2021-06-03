В республиканском биологическом заказнике «Споровский» в Березовском районе для туристов открыта новая экологическая тропа «В краю вертлявой камышевки» с двумя переправами через Ясельду.
Директор заказника Вадим Протасевич рассказал, чем новая тропа отличается от старой:
– Старая экотропа была линейной, то есть в обе стороны вела по одному маршруту. Со временем она пришла в негодность. Мы воспользовались возможностью построить новую. Проект глобального экологического фонда Wetlands, который реализуется ПРООН в партнерстве с Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси, поддержал нашу идею. Построена новая тропа кольцевого типа протяженностью 1,5 километра с двумя переправами через реку Ясельда.
Заказник «Споровский» является территорией, важной для птиц. В его пределах отмечено 123 вида гнездящихся птиц, 32 из которых занесены в Красную книгу Беларуси. «Споровский» – место гнездования редкой вертлявой камышевки.
Фото Вадима Протасевича
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В заказнике «Споровский» открыта экотропа с переправами через Ясельду
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