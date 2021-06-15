Согласно информации пресс-службы 7-го флота США, авианосец США "Рональд Рейган" в понедельник, 14 июня, вошел в Южно-Китайское море в составе ударной группы, передает ТАСС.
– Авианосная ударная группа Ronald Reagan впервые действует в Южно-Китайском море во время своего развертывания в 2021 году, – уточняется в сообщении.
– Ударная группа привержена соблюдению соглашений США о безопасности с региональными союзниками и партнерами... Сохранение свободы мореплавания в Южно-Китайском море имеет важнейшее значение, поскольку почти треть мировой морской торговли, примерно 3,5 триллиона долларов, треть мировой сырой нефти и половина мирового сжиженного природного газа проходит через это море каждый год, – отмечается в заявлении 7-го флота.
Уточняется, что группировка кораблей в данном регионе проводит "операции по обеспечению безопасности на море", в рамках которых осуществляются полеты авиации, военно-морские маневры и скоординированная тактическая подготовка надводных и воздушных подразделений.
Существует вероятность, что вхождение американской авианосной группы в Южно-Китайском море, особенно появление вблизи подконтрольных Китаю островов и в оспариваемых им территориальных водах, станет причиной протеста Пекина. В КНР в усилении военного присутствия США в этом регионе видят провокационные действия, которые подрывают мир и стабильность. Вашингтон же в свою очередь указывает на право действовать в международных водах и обеспечивать "свободу навигации".
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В Южно-Китайское море вошел авианосец США Ronald Reagan
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