В Южно-Китайское море вошел авианосец США Ronald Reagan

уточняется в сообщении.отмечается в заявлении 7-го флота.Уточняется, что группировка кораблей в данном регионе проводит, в рамках которых осуществляются полеты авиации, военно-морские маневры и скоординированная тактическая подготовка надводных и воздушных подразделений.Существует вероятность, что вхождение американской авианосной группы в Южно-Китайском море, особенно появление вблизи подконтрольных Китаю островов и в оспариваемых им территориальных водах, станет причиной протеста Пекина. В КНР в усилении военного присутствия США в этом регионе видят провокационные действия, которые подрывают мир и стабильность. Вашингтон же в свою очередь указывает на право действовать в международных водах и обеспечивать "свободу навигации".