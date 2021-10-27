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  2. В Японии произошло обрушение в строящемся тоннеле для поездов на магнитной подушке – один человек погиб

В Японии произошло обрушение в строящемся тоннеле для поездов на магнитной подушке – один человек погиб

Обрушение строительной площадки произошло в тоннеле для линии поездов на магнитной подушке (маглев) в центральной японской префектуре Гифу. В результате инцидента погиб один человек, передает ТАСС.


Согласно информации телеканала NHK, в результате происшествия еще один человек получил серьезную травму ноги. Железнодорожная компания JR Tokai занимается расследованием причин инцидента.

Линию маглев между Токио и городом Нагоя, протяженность которой составляет по меньшей мере 280 км, планировали построить к 2027 году. Японский экспресс на магнитной подушке уже прошел испытания на экспериментальной трассе в префектуре Яманаси. Он развил там скорость 603 км/ч и был признан самым быстрым поездом в мире. В данный момент самая протяженная в мире трасса поездов на магнитной подушке действует в Шанхае, ее длина составляет 30,5 км.

Фото: скриншот видео телеканала НТВ
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