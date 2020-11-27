Управление делами японского императорского двора приняло решение отменить новогодние мероприятия с участием императорской семьи, традиционно проводимые для местного населения в январе, из-за ситуации с распространением коронавируса. Об этом сообщил телеканал NHK.
Фото: pixabay.com
Отмечается, что в последний раз подобные мероприятия были отменены в 1990 году в связи с трауром по случаю смерти императора Хирохито, который приходится дедом нынешнему императору Нарухито.
Ежегодно 2 января десятки тысяч жителей Японии собираются перед императорским дворцом в Токио, чтобы увидеть императорскую чету. Император с императрицей, а также другие члены императорской семьи несколько раз в течение дня выходят на специальный балкон, защищенный пуленепробиваемым стеклом, и приветствуют собравшихся. В 2020 году зрителями новогоднего приветствия стали около 68 тысяч человек.
ТАСС информирует, что 26 ноября в Японии был зафиксирован очередной печальный рекорд выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом: инфицированы более 2,5 тысячи человек. Всего с начала пандемии COVID-19 на территории страны зафиксировано свыше 150 тысяч заражений, выявлено 2063 летальных исхода. Выздоровели порядка 117 тысяч человек, 410 пациентов находятся в тяжелом состоянии.
Опубликовано:
228
В Японии отменили новогодние мероприятия с участием императорской семьи
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter