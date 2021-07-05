Более ста человек числятся пропавшими без вести после проливных дождей, вызвавших оползни, передает AFP.
Известно о трех погибших в приморском городе Атами (префектура Сидзуока) после проливных дождей в выходные, вызвавших оползни. В некоторых местах за сутки была превышена месячная норма июльских осадков.
"Мы хотим как можно скорее спасти и помочь жертвам, которые оказались под завалами", – сказал премьер-министр Ёсихидэ Суга, добавив, что полиция, спасатели и военные делают все возможное для этого.
Третий человек был найден мертвым в Атами: там еще 113 пострадавших считаются пропавшими без вести, сообщает Reuters со ссылкой на пресс-секретаря Хироки Онума. По его словам, за выходные пропали примерно двадцать человек, а сегодня цифра выросла.
Хотя Онума и отметил, что дождь в Атами уже прекратился, но осадки все еще прогнозируются, что повышает вероятность дальнейших оползней. Ситуация остается непредсказуемой.
Фото: AFP
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В Японии более 100 человек числятся пропавшими без вести после оползней
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