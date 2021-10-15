В январе–сентябре производство сельхозпродукции в Беларуси снизилось на 6,6%

Объем производства сельхозпродукции в хозяйствах всех категорий (в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, хозяйствах населения) за первые девять месяцев текущего года составил 17,7 млрд рублей, или в сопоставимых ценах 93,4% к уровню соответствующего периода минувшего года. Такая информация размещена на сайте Национального статистического комитета.
В сельскохозяйственных организациях произведено продукции на 15 млрд рублей, или в сопоставимых ценах 93,6% к показателю аналогичного периода 2020 года.
– В хозяйствах всех категорий произведено скота и птицы (в живом весе) 1348,9 тыс. тонн, молока – 5945,6 тыс. тонн, яиц получено 2671,7 млн штук. На долю сельскохозяйственных организаций приходится 96,5% объема производства скота и птицы (в живом весе), 97% молока и 83,1% производства яиц, – уточняется в сообщении.
На 1 октября текущего года в сельхозорганизациях насчитывалось 4,2 млн голов крупного рогатого скота, включая 1,4 млн коров. Численность свиней достигла отметки 2,4 млн.
Фото: pixabay.com