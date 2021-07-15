Реальные располагаемые денежные доходы граждан Беларуси в январе –мае нынешнего года увеличились и составили 103,5% к уровню этого же периода прошлого года. Такая информация опубликована на сайте Национального статистического комитета.
Уточняется, что в общем объеме денежных доходов оплата труда занимает 64,7%, доходы от предпринимательской и другой деятельности, которая приносит доход, – 7,7%, трансферты населению (пенсии, пособия, стипендии и пр.) – 23,2%, доходы от собственности и иные доходы – 4,4%.
– Реальные располагаемые денежные доходы населения – денежные доходы за вычетом налогов, сборов и взносов, скорректированные на индекс потребительских цен на товары и услуги, – отмечается в сообщении.
Фото: pixabay.com
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В январе – мае реальные денежные доходы белорусов увеличились на 3,5%
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