В Узденском районе минивэн столкнулся с маршруткой. Один человек погиб

Фото: СК

По данным следствия, 27-летний мужчина, управляя автомобилем Opel Vivaro, двигался в сторону Слуцка по автодороге Минск – Микашевичи. Вблизи деревни Басмановка он не учел осложнившиеся погодные условия в виде гололеда, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с двигавшимся в сторону Минска автомобилем маршрутного такси Peugeot под управлением 24-летнего водителя.В результате аварии 24-летняя пассажир автомобиля Opel Vivaro от полученных травм скончалась на месте. Оба водителя получили травмы, телесные повреждения различной степени тяжести получили также девять пассажиров маршрутного такси, все доставлены в больницу.По факту ДТП проводится проверка. Назначен ряд экспертиз. В отношении водителя Opel возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 317 (нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности смерть человека) УК РБ.Водителей, которые стали свидетелями ДТП, в том числе обладающих записями с видеорегистраторов, просьба сообщить об обстоятельствах произошедшего в Узденский РОСК по телефону 8 (01718) 6-61-45.