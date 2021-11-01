В Украине цена на электроэнергию выросла на 25%

В Украине электроэнергия на рынке "на сутки вперед" (РСВ) подорожала 1 ноября на 25,7%. Об этом свидетельствуют данные госпредприятия "Оператор рынка", пишет украинское издание "Страна".
– Средневзвешенная цена электроэнергии на рынке "на сутки вперед" состоянием на понедельник, 1 ноября, в объединенной украинской энергосистеме повысилась на 25,7% до 3491,75 гривны/МВт·ч по сравнению с 31 октября, – уточняется в сообщении.
Повышение стоимости первым на себе ощутит украинский бизнес, поскольку тарифы для населения устанавливает государство.
Накануне глава комитета Верховной рады по вопросам энергетики и ЖКУ Андрей Герус заявил, что импорта электроэнергии из России и Беларуси с 1 ноября не будет.
– Импорта электроэнергии из Российской Федерации с 1 ноября не будет. Компания "Интер РАО" 20 октября объявила аукцион на продажу электроэнергии, но 21 октября соответствующий аукцион был отменен. Также с 1 ноября не будет импорта электроэнергии из Беларуси, соответствующие аукционы на продажу электроэнергии были отменены, – отметил Андрей Герус.
По его словам, с 1 ноября Россия останавливает поставки энергетического угля на территорию Украины. При этом по состоянию на 29 октября на складах семи тепловых электростанций Украины не соблюдались нормы гарантированных запасов угля.
– Гарантированные запасы угля – это минимальные запасы, которые обязательно должны быть соблюдены согласно условиям ведения лицензионной деятельности. Всего на складах ТЭС и ТЭЦ на вчера было 675 тыс. т угля, – обратил внимание Андрей Герус.
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