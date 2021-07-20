В Тбилиси два младенца умерли от COVID-19 за неделю

– рассказала агентству сотрудница медицинского учреждения.Вместе с тем директор клиники Давид Рехвиашвили заявил, что 1 июля младенец был госпитализирован. Его с тяжелой дыхательной недостаточностью привезли в Тбилиси из Абхазии. Малыш был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.В Грузии эта смерть новорожденного стала второй, первый летальный исход от COVID-19 среди младенцев был зафиксирован 16 июля. В начале нынешнего месяца в медучреждение были доставлены три малыша с подтвержденным диагнозом COVID-19. Состояние одного из них, по информации медиков, улучшилось.