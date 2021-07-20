В Тбилисской клинике имени Цицишвили зафиксировали второй случай смерти младенца от индийского штамма коронавирусной инфекции, передает РИА Новости.
– Подтверждаем информацию. К сожалению, двухмесячный ребенок не справился с вирусом, его состояние было крайне тяжелым, – рассказала агентству сотрудница медицинского учреждения.
Вместе с тем директор клиники Давид Рехвиашвили заявил, что 1 июля младенец был госпитализирован. Его с тяжелой дыхательной недостаточностью привезли в Тбилиси из Абхазии. Малыш был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.
В Грузии эта смерть новорожденного стала второй, первый летальный исход от COVID-19 среди младенцев был зафиксирован 16 июля. В начале нынешнего месяца в медучреждение были доставлены три малыша с подтвержденным диагнозом COVID-19. Состояние одного из них, по информации медиков, улучшилось.
Опубликовано:
719
В Тбилиси два младенца умерли от COVID-19 за неделю
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter