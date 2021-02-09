Жертвами неизвестной болезни в Танзании стали 15 человек, еще 50 пострадавших находятся в больнице. Об этом сообщает издание Africa Feeds.
Фото носит иллюстративный характер
Вспышка произошла в районе города Мбея. Отмечается, что в начале у людей начинается рвота кровью, а затем в течении нескольких часов они погибают.
Врачи подчеркнули, что жертвами стали в основном мужчины, которые имели язву желудка или заболевания печени.
На данный момент на место происшествия направлена команда специалистов. Выясняются причины произошедшего.
В свою очередь, министр здравоохранения Танзании Дороти Гваджика призвала сохранять спокойствие и пообещала вскоре предоставить дополнительную информацию.
Напомним, в 2018 году район города Мбея поразили аналогичные симптомы. Тогда люди жаловались на высокую температуру, тошноту и рвоту с кровью.
Фото: pixabay.com
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В Танзании зафиксирована неизвестная болезнь – 15 человек погибли
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