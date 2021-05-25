В столице нарастят объемы замены сетей отопления и водоснабжения

отметил Владимир Кухарев.Вместе с тем председатель Мингорисполкома подчеркнул, что не менее актуальной является задача обеспечения требуемых объемов замены сетей теплоснабжения РУП «Минские тепловые сети». Данный вопрос прорабатывается с Министерством энергетики Республики Беларусь.Во время оперативного совещания обсуждался вопрос проведения в Минске земляных работ с целью реконструкции, строительства и ремонта подземных коммуникаций. Владимир Кухарев обратил внимание, что у городских властей есть претензии как к несоблюдению владельцами сетей сроков проведения работ, так и к качеству и срокам восстановления благоустройства после их завершения. Чтобы урегулировать все вопросы, связанные с земляными работами, в Минске разработан специальный регламент. Новый документ, в частности, должен установить ответственность исполнителей и способствовать обеспечению качества работ.