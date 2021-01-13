Точная цифра – 4327 летальных случаев за сутки. Это самый высокий показатель с начала пандемии, пишет РИА Новости, ссылаясь на данные Университета Джонса Хопкинса.
Впервые число погибших от COVID-19 в США превысило 4 тысячи 8 января – тогда зафиксировали 4085 смертей.
Что касается количества новых случаев заражения коронавирусом в Штатах, согласно данным университета, за последние сутки их в стране зарегистрировали 215 805. Всего же с начала пандемии, по информации университета, в США выявили более 22,8 миллиона случаев заражения COVID-19, скончались более 380 тысяч заболевших.
Фото: pixabay.com
Опубликовано:
114
В США зарегистрировали максимальный уровень смертей из-за COVID-19 за сутки
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter