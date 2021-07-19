В Смолевичском районе предприниматель вывез мужчину в лес и выстрелил ему в голову

Утром 7 июля жительница деревни Волма Смолевичского района обнаружила, что ее 44-летний супруг пропал. Женщина обратилась за помощью в милицию. Следственно-оперативная группа осмотрела место происшествия с использованием возможностей передвижной криминалистической лаборатории. В доме и на территории рядом были обнаружены следы крови.Следователи отправились на поиски пропавшего сельчанина. В лесу неподалеку они обнаружили его тело. В области головы у него была огнестрельная рана.Было установлено: накануне погибший поссорился с сорокалетним индивидуальным предпринимателем, также проживающим в этой деревне. Погибший ранее обращался к правоохранителям, намереваясь привлечь своего обидчика к ответственности. Последний был охотником, он опасался изъятия оружия. Поэтому он просил мужчину забрать поданное заявление и угрожал ему.Было установлено, что в ночь с 6 на 7 июля предприниматель, имея при себе алкоголь, вместе со знакомыми поехал к погибшему. Во время застолья мужчины поссорились: 44-летнего мужчину избили. После этого рано утром 7 июля мужчины сели в автомобиль. Сделав остановку на дороге около леса, противники, а также двое знакомых бизнесмена вышли из транспортного средства. Еще один мужчина остался в салоне. Спустя минуту подозреваемый подошел к автомобилю, взял находящийся там карабин, а спустя еще минуту выстрелил в голову своему оппоненту.Далее, по информации следствия, он поручил одному из знакомых оттащить тело погибшего в лесополосу и закопать его. От следов крови автомобиль избавили на принадлежащей бизнесмену СТО. Приняв меры к сокрытию следов преступления, злоумышленник покинул территорию Минской области и намеревался уехать в Россию. Но бизнесмен и его знакомые оперативно были задержаны милиционерами.Следователями 40-летнему мужчине предъявлено обвинение по п. 15 ч. 2 ст. 139 (убийство, совершенное группой лиц) УК. К обвиняемому применена мера пресечения в виде заключения под стражу.Расследование уголовного дела продолжается. Фигурант и его товарищи допрошены, с ними проведена проверка показаний на месте, очные ставки. Назначены экспертные исследования. Допрашиваются свидетели. Итоговая правовая оценка действиям всех подозреваемых будет дана по завершении расследования.Фото УСК по Минской области