В самом большом районе Минска в 2020 году планируют ввести в эксплуатацию восемь многоэтажек

Четыре из них предназначаются для многодетных семей, две будут арендными, еще две — для нуждающихся и иных категорий граждан, сообщает Минск-Новости.

В текущем году во Фрунзенском районе планируют ввести в эксплуатацию почти 85 тыс. кв. м жилья, из них 2,5 тыс. кв. м — индивидуального жилищного строительства.

Как сообщил глава местной администрации Сергей Шкруднев, до конца 2020 года строители собираются сдать восемь многоэтажек. Четыре из них предназначаются для многодетных семей, две будут арендными, еще две — для нуждающихся и иных категорий граждан. Две из них в границах ул. Одинцова — Тимошенко — Шаранговича — Якубовского и Шаранговича — Горецкого — Рафиева уже введены в эксплуатацию. Также сдано три индивидуальных жилых дома общей площадью 695 кв. м.

Строительство еще четырех многоквартирных домов для многодетных семей общей площадью более 26 тыс. кв. м также начнется в этом году.