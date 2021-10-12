В России за сутки зарегистрировали 973 смерти из-за коронавируса. Это новый максимум

Число летальных исходов из-за COVID-19 в России за сутки увеличилось на 973 – до 218 345, пишет ТАСС.
В федеральном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом нового типа сообщили, что в абсолютном выражении прирост стал максимальным с начала пандемии. Кроме того, в России уже семь дней подряд фиксируется в сутки свыше 900 смертей из-за коронавируса. Условная летальность увеличилась до 2,79 процента.
Число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в России за сутки увеличилось на 28 190 – до 7 832 964. В относительном выражении прирост составил 0,36 процента.
Число вылечившихся после заражения COVID-19 в Российской Федерации за сутки выросло на 20 706 – до 6 894 285. Доля выписанных пациентов, согласно данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом нового типа, уменьшилась до 88 процентов от общего числа инфицированных.
Фото: ТАСС