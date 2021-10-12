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  2. В России за сутки зарегистрировали 973 смерти из-за коронавируса. Это новый максимум

В России за сутки зарегистрировали 973 смерти из-за коронавируса. Это новый максимум

Число летальных исходов из-за COVID-19 в России за сутки увеличилось на 973 – до 218 345, пишет ТАСС.


В федеральном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом нового типа сообщили, что в абсолютном выражении прирост стал максимальным с начала пандемии. Кроме того, в России уже семь дней подряд фиксируется в сутки свыше 900 смертей из-за коронавируса. Условная летальность увеличилась до 2,79 процента. 

Число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в России за сутки увеличилось на 28 190 – до 7 832 964. В относительном выражении прирост составил 0,36 процента.

Число вылечившихся после заражения COVID-19 в Российской Федерации за сутки выросло на 20 706 – до 6 894 285. Доля выписанных пациентов, согласно данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом нового типа, уменьшилась до 88 процентов от общего числа инфицированных.

Фото: ТАСС
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